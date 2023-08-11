В Иванове рецидивист, угрожая ножом, отобрал у пенсионеров мороженое

В Иванове ранее уже судимый за угрозу убийством и кражу мужчина отобрал у пенсионеров мороженое. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Иванове 59-летний, ранее уже судимый за угрозу убийством и кражу, мужчина отобрал у пенсионеров мороженое.

Пожилые супруги сидели на лавочке. К ним подошел пьяный ивановец, приставил нож к лицу 78-летнего мужчины и потребовал отдать ему лакомство. Муж и жена не стали спорить и сделали все, что требовал злоумышленник. Пенсионеры хоть и испугались, но решили не оставлять разбойника безнаказанным. Они позвонили в полицию и сообщили его приметы.

- К удивлению пенсионеров, мужчина скрылся не сразу, а лишь после того, как съел мороженое, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области. – Сотрудники ППС обнаружили спящего на лавочке рецидивиста в соседнем дворе.

Ивановца доставили в полицию, где он написал явку с повинной. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».