В школах Ярославской области в 2023 году откроются еще 47 «Точек роста»

В Ярославском регионе в этом году отроются еще 47 образовательных центров «Точка роста». Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославском регионе в этом году отроются еще 47 образовательных центров «Точка роста». Помещения, в которых они будут размещаться, отремонтированы в 29 учреждениях. Сейчас их оснащают многофункциональными устройствами, ноутбуками, цифровыми лабораториями, образовательными конструкторами и наборами, сообщает правительство области.

«Точки роста» открываются в ходе реализации в регионе правительством области национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Более 20 тысяч ярославских ребят посещают 164 образовательных центра. Они работают на базе учебных заведений не только крупных городов, но и в сельской местности, и в отдаленных районах, чтобы все школьники могли получить образование, соответствующее современным стандартам.

- Сейчас мы активно готовимся к началу учебного года. Большое внимание уделяем темам строительства, ремонта и оснащения школ, развития спорта, – отметил губернатор Михаил Евраев. – В четырех образовательных организациях Рыбинского, Борисоглебского, Ярославского и Тутаевского районов обновляем материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом. В 236 школ и 17 профессиональных организаций поставлено современное компьютерное оборудование в рамках внедрения цифровой образовательной среды. 40 организаций получат в этом году ноутбуки, интерактивные панели, многофункциональные устройства, видеокамеры.

1 сентября в школе №88 Ярославля откроется «Кванториум». Его создание находится под контролем структур правительства области. Сейчас в образовательном учреждении завершается ремонт, идет монтаж нового оборудования. Михаил Евраев подчеркнул, что школьный «Кванториум» смогут посещать более тысячи учеников школы №88, а также учащиеся других образовательных организаций Фрунзенского района Ярославля.