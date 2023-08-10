«Интеллектуальная велоночь» в Иванове: на многих городских улицах ограничат проезд транспорта

12 августа в Иванове пройдет фестиваль «Интеллектуальная велоночь». ФОТО: администрация Иваново

12 августа в Иванове пройдет фестиваль «Интеллектуальная велоночь». Велосипедисты стартуют от нового Дворца игровых видов спорта и приедут 13 километров. Участники заезда сделают семь остановок, во время которых исследователи и архитекторы расскажут интересные факты из истории города, развитии высшего образования.

Для безопасности ее участников многие улицы города закроют для проезда транспорта. С 20:00 12 августа до 01:00 13 августа ограничения будут действовать по:

- проспекту Шереметевский (на участке от Малого транспортного переулка до улицы Карла Маркса);

- улице Карла Маркса (на участке от проспекта Шереметевский до проспекта Ленина);

- проспекту Ленина (на участке от улицы Карла Маркса до улицы Подгорной);

- улице Батурина (на участке от проспекта Ленина до дома 2 по улице Батурина);

- улице Кузнецова (на участке от улицы 2-й Ефимовской до улицы Рабфаковской);

- улице Рабфаковской (на участке от улицы Кузнецова до улицы Герцена);

- улице Мархлевского (на участке от улицы Герцена до улицы Кузнецова);

- улице Красных Зорь (на участке от улицы Мархлевского до улицы Кузнецова);

- улице Кузнецова (на участке от улицы Жарова до улицы Почтовой);

- улице Почтовой (на участке от улицы Кузнецова до улицы Багаева);

- улице Багаева (на участке от улицы Почтовой до улицы Богдана Хмельницкого);

- улице Богдана Хмельницкого (на участке от улицы Багаева до улицы Палехской);

- улице Палехской;

- улице Смирнова (на участке от улицы Палехской до улицы Марии Рябининой);

- улице Марии Рябининой (на участке от улицы Смирнова до улицы Арсения);

- улице Арсения (на участке от улицы Марии Рябининой до проспекта Шереметевский);

- улице Пушкина (на участке от проспекта Шереметевский до улицы Крутицкой);

- улице Крутицкой (на участке от улицы Пушкина до улицы Подгорной);

- улице Подгорной;

- улице Комсомольской (на участке от проспекта Ленина до улицы Жиделева);

- улице Жиделева (на участке от улицы Комсомольской до дома 1 по улице Жиделева).

С 20:00 12 августа до часа ночи ограничения вводятся по улице Кузнецова – на участке от улицы Мархлевского до улицы Жарова.

Также ограничения будут действовать с 20:00 12 августа до 01:00 13 августа по:

- улице Зверева (на участке от улицы Вольной до улицы 2-й Ефимовской);

- улице 2-й Ефимовской (на участке от улицы Зверева до улицы Кузнецова);

- улице Герцена (на участке от улицы Рабфаковской до улицы Мархлевского).

Администрация города просит водителей не парковать автомобили по маршруту следования колонны велосипедистов.