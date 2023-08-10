Более 40 ярославских медработников оформили региональные жилищные сертификаты

Документы на получение выплаты в размере 2 миллионов рублей оформили 12 врачей, 26 фельдшеров и шесть медсестер. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональные жилищные сертификаты оформили более 40 медицинских работников из Ярославской области.

- Документы на получение выплаты в размере 2 миллионов рублей оформили 12 врачей, 26 фельдшеров и шесть медсестер. 14 человек, это сотрудники Борисоглебской, Гаврилов-Ямской, Даниловской, Мышкинской и Угличской ЦРБ, уже прибрели 12 квартир и два дома, - сообщает правительство области.

Эта региональная мера поддержки введена по инициативе губернатора Михаила Евраева в 2022 году для решения кадрового вопроса в сельской местности.

– Решение было правильным. Дефицит с кадрами в здравоохранении постепенно сокращается, – отметил Михаил Евраев. – На этот год мы выделили 100 миллионов рублей на региональную программу по поддержке медицинских работников. В настоящее время прорабатываем вопрос об увеличении финансирования.

На участие в программе подали заявки еще 36 специалистов, сообщает региональный департамент здравоохранения и фармации. На получение жилищного сертификата претендуют 18 врачей, 11 фельдшеров и семь медицинских сестер.

На поддержку имеют право сотрудники 20 медицинских организаций. Со списком вакансий можно ознакомиться на официальном сайте департамента здравоохранения Ярославской области: требуются узкие специалисты, врачи амбулаторного звена, фельдшеры, медсестры, лаборанты, инструкторы лечебной физкультуры.

На основании региональной меры поддержки, медработник может использовать сертификат для покупки квартиры или дома и на первичном, и на вторичном рынке жилья. Недвижимость будет находиться в залоге, пока медик не отработает пять лет. Если дом или квартира обошлись дешевле 2 миллионов рублей, оставшуюся сумму специалист будет получать ежемесячно как выплату к зарплате. Кроме того, медицинский работник может участвовать в программах, реализуемых в регионе правительством области, «Земский доктор» или «Земский фельдшер».