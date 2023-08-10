В Ярославской области изменят критерии вступления в реестр благотворительных организаций

Заявки на включение в реестр от благотворительных организаций принимают в департаменте общественных связей Ярославской области. Фото: Правительство Ярославской области

Это предложение главы региона Михаила Евраева 9 августа единогласно приняли участники областного совета по поддержке благотворительной деятельности, возобновившего работу этой весной.

– Если ранее рассматривались заявки только от объединений, деятельность которых направлена на поддержку тяжелобольных детей и взрослых, инвалидов, то теперь нет барьеров по направлениям деятельности, – пояснила значение предложения губернатора председатель совета по поддержке благотворительной деятельности в Ярославской области, утвержденного распоряжением губернатора, Марина Степанова.

Заявки на включение в реестр от благотворительных организаций принимают в департаменте общественных связей Ярославской области.

– Включение благотворительных организаций в реестр будет своеобразным знаком качества. Жители будут понимать, что этой организации действительно можно доверять. А сами организации при этом получат дополнительную имиджевую поддержку. В дальнейшем планируется обеспечить тем, кто попал в реестр, и ряд других преимуществ, – отметил директор департамента общественных связей Дмитрий Юнусов.

Сейчас по информации правительства области в реестре значатся благотворительный фонд социальной защиты граждан «Спасибо», автономная благотворительная социально-медицинская некоммерческая организация «Дом милосердия кузнеца Лобова» из Ростовского района, благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Дети Ярославии», ярославское отделение Российского фонда милосердия и здоровья, межрегиональная общественная организация «Еврейский благотворительный центр «Забота – Хэсэд Рахэль» и благотворительный фонд социальной помощи «Содействие».