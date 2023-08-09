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Иваново9 августа 2023 14:00

В Иванове житель Ярославля угрожал убийством своей возлюбленной

Ярославец приехал на работу к женщине и достал предмет, похожий на взрывчатку
Анастасия ГОЛУБЕВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иванове сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Ярославля, который подозревается в угрозе убийством.

Ранее 37-летняя местная жительница познакомилась в интернете с этим молодым человеком и между ними завязались любовные отношения. Спустя время женщина решила прекратить общение, но приятель был настойчив, и тогда, она заблокировала его в социальных сетях и контактах в телефоне.

Мужчину такие действия не остановили и для того, чтобы вернуть возлюбленную, он приехал к ней в Иваново, записавшись под чужим именем на прием в организацию, где работала женщина. Однако попасть он туда не смог, так как был пьян, поэтому остался ждать предмет своего воздыхания у входа. Когда дама вышла из здания и увидела навязчивого приятеля, решила пойти в другую сторону. В это время она позвонила родственникам, чтобы те вызвали полицию.

- Фигурант догнал ивановку и выкрикнул, что сейчас ее взорвет, а в подтверждении своих слов достал из рюкзака предмет конструктивно схожий со взрывным устройством, - сообщили в УМВД России по Ивановской области. - В это время на место прибыли сотрудники полиции, которые и задержали мужчину. После осмотра профильными специалистами предмета, который переносил с собой фигурант, выяснилось, что он угрожал женщине петардами замотанными скотчем и изолентой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ