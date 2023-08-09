В Иванове житель Ярославля угрожал убийством своей возлюбленной

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иванове сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Ярославля, который подозревается в угрозе убийством.

Ранее 37-летняя местная жительница познакомилась в интернете с этим молодым человеком и между ними завязались любовные отношения. Спустя время женщина решила прекратить общение, но приятель был настойчив, и тогда, она заблокировала его в социальных сетях и контактах в телефоне.

Мужчину такие действия не остановили и для того, чтобы вернуть возлюбленную, он приехал к ней в Иваново, записавшись под чужим именем на прием в организацию, где работала женщина. Однако попасть он туда не смог, так как был пьян, поэтому остался ждать предмет своего воздыхания у входа. Когда дама вышла из здания и увидела навязчивого приятеля, решила пойти в другую сторону. В это время она позвонила родственникам, чтобы те вызвали полицию.

- Фигурант догнал ивановку и выкрикнул, что сейчас ее взорвет, а в подтверждении своих слов достал из рюкзака предмет конструктивно схожий со взрывным устройством, - сообщили в УМВД России по Ивановской области. - В это время на место прибыли сотрудники полиции, которые и задержали мужчину. После осмотра профильными специалистами предмета, который переносил с собой фигурант, выяснилось, что он угрожал женщине петардами замотанными скотчем и изолентой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».