Школьники Ярославской области выиграли 1, 24 млн рублей на реализацию своих идей

Михаил Евраев: - Проекты интересные, актуальные, социально важные. Фото: Правительство Ярославской области

Восемь ребят из Ярославля, Переславля-Залесского, Тутаевского, Угличского и Ростовского районов стали победителями конкурса «Росмолодежь. Гранты».

– Проекты интересные, актуальные, социально важные. Посвящены образованию, краеведению, экологии, популяризации чтения, альтернативным видам спорта, волонтерству, сохранению семейных ценностей, – отметил глава региона в своем телеграм-канале. – Поздравляю ребят и их кураторов! Кроме финансовой поддержки, они получили опыт и знание, что их идеи важны и нужны обществу и государству.

Итоги конкурса подвели во время областной смены актива старшеклассников «Абитуриент», которая проводится в рамках проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемого в регионе правительством области.

Всего в конкурсе при поддержке структур правительства области приняли участие 24 старшеклассника из Ярославской области.

- Это ребята в возрасте от 14 до 17 лет, которые состоят в инициативных сообществах проекта «Точка притяжения», реализуют проекты на территории региона и участвуют в муниципальных, региональных и федеральных мероприятиях для учащихся школ,- сообщает правительство области.