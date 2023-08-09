«Лидеры России» решают вопрос сезонного снижения турпотока в Ярославской области

Ярославцы всегда с особым интересом участвуют в конкурсе «Лидеры России». Фото: Правительство Ярославской области

Участники пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – сформировали команды и до 9 августа готовили проекты решения социально-экономических проблем, поставленных губернаторами регионов. Ярославскую область представляют 20 человек. Губернатор Михаил Евраев предложил им найти варианты решения вопроса сезонного снижения интенсивности турпотока. Авторы смогут принять участие в реализации своих проектов.

– В этом году впервые команды управленцев проходят региональный этап испытаний. Мы решили не упускать такую возможность и совместить теоретическую часть с практической пользой для нашей области, – отметил Михаил Евраев. – Проблема сезонности в турсфере актуальна для нашего региона. С мая по сентябрь Ярославскую область посещает более 55% гостей. Остальные 45% распределяются на оставшиеся семь месяцев. Если летом средняя загрузка гостиниц составляет более 75%, то осенью и ранней весной падает почти вдвое. Необходимо максимально выровнять эти показатели, потому что они напрямую влияют на занятость и доходы жителей, которые работают в сфере туризма.

В региональном этапе конкурса, проходящего при поддержке правительства области, участвуют более трех тысяч управленцев из всех субъектов РФ и еще 23 стран. Все они успешно преодолели дистанционный этап и подтвердили знания на контрольном тестировании.

– Жители нашей области всегда с особым интересом участвуют в конкурсе «Лидеры России» – активные, с нестандартным мышлением, горящими глазами, готовые предложить новые инструменты для развития родного региона, – сказала заместитель председателя gравительства Ярославской области Вера Даргель. – Как не раз отмечал наш Президент Владимир Путин, конкурсы платформы – это возможности для профессионального и карьерного роста. Уже более 139 тысяч ярославцев за 5 лет приняли в них участие. Гордимся и нашими яркими финалистами и победителями.