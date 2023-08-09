Группа “На-НА” в Ярославле на сцене Руки ВВерх! Бар

Группа "На-НА" выступит в Ярославле. ФОТО: Руки ВВерх! Бар

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Мы знаем, как вы соскучились по ним и их песням: «Фаина», «Упала шляпа», «Красивая» и многим другим, не менее родным хитам, прямиком из юности! Не пропустите выступление любимых артистов на расстоянии вытянутой руки.

До и после концерта Дискотека 90-х с ведущим и интерактивами с залом, а также розыгрыш ностальгических предметов из вашего детства.

Сбор гостей в 18.00

Начало концерта в 21.00

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Адрес: г. Ярославль, Первомайский бульвар, 1

Телефон: 8 (4852) 60 90 50

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