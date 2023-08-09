В Ярославском областном суде рассказали о пушистом сотруднике

Этому пушистому сотруднику позволяется лежать на ковровых дорожках и царапать диваны. ФОТО: Ярославский областной суд

В Ярославском областном суде уже больше 10 лет живет кошка Мария. Этому пушистому сотруднику позволяется лежать на ковровых дорожках и царапать диваны.

В далеком 2009 году Маша, будучи котенком, прибилась к рабочим, которые строили корпус областного суда на улице Флотской. После того, как стройка закончилась, Маша никуда не ушла – решено было взять ее в штат. Кошку свозили к ветеринару, стерилизовали и привели на новое место работы, которое также стало для животного домом.

- Маша стала полноправным и любимым членом коллектива суда. Она очень дружелюбна, чистоплотна и обладает отличными охотничьими навыками. Животное не только нашло в суде теплый дом, но и выполняет важные функции, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда. - Прежде всего, оберегает судебные дела от грызунов, а также работает внештатным психологом и поднимает настроение работникам суда: редкий судья и сотрудник аппарата пройдет мимо Маши и не улыбнется, не скажет ей ласковое слово или не погладит пушистого питомца.