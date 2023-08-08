В Ярославле завершается монтаж элементов «Медвежьей тропы»

В зимнее время года уборке «Медвежьей тропы» будет уделяться особое внимание, чтобы маршрут был доступен круглый год. Фото: Правительство Ярославской области

Изображения размещены через каждые 10 – 15 метров. В целом протяженность маршрута составит 6,3 километра, а продолжительность прогулки по медвежьим следам – около 2 часов 30 минут.

– Уникальная туристическая тропа в историческом центре города замкнулась. В ближайшее время планируем протестировать ее при помощи группы гостей столицы Золотого кольца, чтобы услышать отзывы и предложения, – сообщил заместитель губернатора – руководитель представительства правительства Ярославской области при Правительстве РФ Василий Горбунов. – Если установленных элементов будет недостаточно, то дополним маршрут новыми плитками с изображением лап медведя из латуни. Важно отметить, что в зимнее время года уборке «Медвежьей тропы» будет уделяться особое внимание. Маршрут будет доступен жителям и туристам круглый год.

«Медвежий маршрут будет начинаться у скульптуры «Нулевой километр Золот ого кольца» на улице Революционной и заканчиваться у стен Ярославского музея-заповедника. Следы пройдут мимо церкви Спаса на Городу, смотровой площадки на Стрелке, Успенского собора, первого частного музея «Музыка и время», здания речного вокзала, театра имени Волкова и других достопримечательностей», - сообщает о реализации туристического проекта правительство области.

В ближайшее время при содействии структур регионального правительства для маршрута будут разработаны интерактивная карта и мобильное приложение с элементами дополненной реальности, которое поможет в навигации и сделает прогулку еще более интересной.