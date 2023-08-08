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Иваново8 августа 2023 14:04

Житель Ивановской области приехал с СВО, чтобы встретить из роддома жену и двух дочек

После отпуска с семьей боец вновь вернется на передовую
Полина Вачнадзе
Боец встрели из роддома жену и дочек-близняшек. ФОТО: Комитет Ивановской области ЗАГС

Боец встрели из роддома жену и дочек-близняшек. ФОТО: Комитет Ивановской области ЗАГС

Участнику СВО из Ивановской области Николаю дали отпуск, чтобы он смог приехать в Приволжск и встретить из роддома жену и новорожденных дочек.

Малышки-двойняшки Мирослава и Вероника родились 5 августа.

- Папа Николай Валентинович, являясь участником СВО, получил отпуск, чтобы забрать дочек из родильного дома. Желаем молодой семье здоровья и благополучия, - сказали в Комитете Ивановской области ЗАГС.

После долгожданного отдыха и военнослужащий вернется на службу.

Общество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ