Житель Ивановской области приехал с СВО, чтобы встретить из роддома жену и двух дочек

Боец встрели из роддома жену и дочек-близняшек. ФОТО: Комитет Ивановской области ЗАГС

Участнику СВО из Ивановской области Николаю дали отпуск, чтобы он смог приехать в Приволжск и встретить из роддома жену и новорожденных дочек.

Малышки-двойняшки Мирослава и Вероника родились 5 августа.

- Папа Николай Валентинович, являясь участником СВО, получил отпуск, чтобы забрать дочек из родильного дома. Желаем молодой семье здоровья и благополучия, - сказали в Комитете Ивановской области ЗАГС.

После долгожданного отдыха и военнослужащий вернется на службу.