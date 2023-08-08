В Костромской области взрослый мужчина пытался изнасиловать молоденькую девушку

В Костромской области девушка сумела сбежать от насильника. ФОТО: СКР по Костромской области

В Костромской области по подозрению в покушении на изнасилование задержан 34-летнйи мужчина. По версии следствия, 2 августа он напал на 16-летнюю девушку и пытался надругаться над ней. Все произошло на безлюдной дороге между двумя населенными пунктами.

- Подозреваемый не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, - сказали в пресс-службе СКР по Костромской области.

Девушка оказала активное сопротивление, она отбивалась как могла и в итоге у нее получилось убежать от насильника.

По факту покушения на изнасилование несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемый по решению суда заключен под стражу: свою вину он отрицать не стал, сейчас активно сотрудничает со следствием.