Центр амбулаторной онкологической помощи откроется в Угличе

В помещениях центра уже завершен капитальный ремонт, и после получения лицензии он начнет прием пациентов. Фото: Правительство Ярославской области

Третий в Ярославской области центр амбулаторной онкологической помощи откроется на базе Угличской центральной районной больницы

В помещениях уже завершен капитальный ремонт, и после получения лицензии центр начнет прием пациентов. Угличский центр будет принимать до 20 пациентов в день. Здесь предусмотрено пять коек для проведения химиотерапии. Открытие запланировано на ноябрь.

– Пациенты из Угличского, Мышкинского и Некоузского районов смогут получать помощь рядом с домом, а не ездить на такие тяжелые процедуры, как химиотерапия, в Ярославль, – написал Михаил Евраев в своем телеграм-канале. – И второе ключевое направление – это диагностика. Отделение будет оснащено всем необходимым оборудованием и поможет выявлять серьезные заболевания на ранних сроках. У людей появится больше шансов победить болезнь.

Аналогичные центры уже работают в Рыбинске и в клинической больнице №9 в Ярославле. Они созданы в соответствии с задачами национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным и реализуемом в регионе областным правительством. В следующем году, по словам Михаила Евраева, такой центр откроют на базе ярославской больницы имени Семашко.

Эта работа, осуществленная под контролем структур правительства области, позволяет минимизировать сроки проведения диагностики, максимально сократить время до начала лечения, повысить его доступность, приблизить возможности проведения химиотерапии к месту жительства пациента, а также обеспечить реабилитацию онкологических больных.

– Это важнейшее направление, которое поможет в дальнейшем существенно увеличить долю выявленных онкологических заболеваний на ранних сроках, – рассказала заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ирина Сорочина. – Развитие комплексной диагностической службы в онкологии – это цель, которую перед нами ставит и Президент России Владимир Владимирович Путин. На проект по борьбе с онкологическими заболеваниями государством ежегодно выделяются серьезные средства.

Центры амбулаторной онкологической помощи, открытые в рамках нацпроекта, – это прежде всего отделения, оснащенные оборудованием для диагностических исследований, профилактических осмотров, ультразвуковой и функциональной диагностики.