В Ярославле пройдут соревнования по бегу в ползунках «Маленький чемпион-2023»

«Карапузы, на старт!» - проект для самых маленьких ярославцев Фото: Мария АНАНОВА

25 августа в многофункциональном спортивном комплексе «Ярбатут» (Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корп. 5) пройдет открытый чемпионат «Карапузы, на старт!». Принять в нем участие смогут малыши от 6 месяцев до 3 лет.

Что нужно сделать родителям будущих чемпионов?

1) Перейти по этой ссылке и заполнить анкету.

2) На указанный вами электронный адрес придет письмо об успешной регистрации. В письме будут указаны дата, место, время проведения забега, присвоена возрастная категория.

Регистрация на фестиваль идет также по электронному адресу karapus7679@mail.ru (с пометкой «Карапузы, на старт!»).

Регистрация участников уже открыта! Последний день приема заявок – 24 августа. Советуем поторопиться с подачей заявки!

Если у вас возникнут вопросы и сложности с регистрацией, вы можете позвонить по номеру 8 (4852) 58-17-25, 58-10-38, 8 905 131 60 40 с 9.00 до 18.00.

С Положением о чемпионате «Карапузы, на старт!» вы можете ознакомиться здесь.

СПРАВКА «КП»

«Карапузы, на старт!» - проект для самых маленьких ярославцев. Он проводится уже не в первый раз. Без подарков не останется никто из малышей, а самые шустрые получат призы от наших партнеров – вкусные и полезные угощения, игрушки, детскую косметику и многое другое.

Главная задача маленьких участников чемпионата – проползти, пробежать или пропрыгать заданную дистанцию быстрее всех в своей возрастной группе. Помочь в этом им смогут и их взрослые сопровождающие – мама, папа, бабушки и дедушки, которых ждут призы в особых номинациях.

0+