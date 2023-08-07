В Костроме задержали мужчину, совершившего насилие над девушкой

В Костроме задержан мужчина, который, по версии следствия, несколько лет назад надругался над девушкой.

В Костроме задержан мужчина, который, по версии следствия, несколько лет назад надругался над девушкой.

Преступление было совершено ночью 24 ноября 2018 года. Пьяный мужчина напал на костромичку, затащил ее в заброшенное здание и, угрожая убийством, совершил действия сексуального характера. Несмотря на страх и побои, девушке удалось вырваться и убежать. Она сразу же обратилась в полицию, но по горячим следам насильника взять не удалось.

Спустя несколько лет появилась информация о причастности к насилию жителя Поназыревского района Костромской области.

- Следователем были назначены судебные экспертизы, по результатам проведения которых получены неопровержимые доказательства, подтверждающие вину подозреваемого. По заключению молекулярно-генетической экспертизы обнаружен генотип подозреваемого на вещественных доказательствах, изъятых на первоначальном этапе расследования, - рассказали в пресс-службе СКР по Костромской области.

Сотрудники полиции доставили мужчину в региональный СК. Во время допроса он во всем признался. Сейчас житель Поназыревского района находится под стражей.