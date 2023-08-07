Глава Ярославской области обсудил с жителями Резинотехники развитие района

Михаил Евраев: – Важно, чтобы промышленники чувствовали нашу поддержку. Фото: Правительство Ярославской области

В мероприятии принимал участие и мэр областного центра Артем Молчанов. На предприятии, которое находится в Заволжском районе Ярославля, трудятся около 500 человек.

– Важно, чтобы промышленники чувствовали нашу поддержку, – подчеркнул Михаил Евраев. – Также, общаясь с руководством и коллективом предприятия, хотим сверить свои планы и инициативы с ожиданиями людей. Работники почти все – жители Заволжского района, микрорайона Резинотехника. Мы долго и подробно говорили о его развитии.

Много вопросов касалось благоустройства.

– У нас есть планы по ремонту улиц микрорайона, обратим внимание на ямочный ремонт в тех местах, где он сейчас необходим, – отметил на встрече губернатора с коллективом Артем Молчанов. – Центр микрорайона – ДК «Гамма». Мы сейчас делаем там ремонт крыши и фасада. Прямо за ДК находится отличный парк, мы вынесли его на голосование по программе «Формирование комфортной городской среды». Он получил большую поддержку, но не занял первое место в районе. Будем стараться благоустроить этот парк опережающими темпами в 2024 году, и в любом случае он уже на 100 процентов есть в плане 2025 года.

Как отмечалось на встрече, «Ярпожинвест» является самым крупным в стране производителем противопожарного оборудования. Продукция реализуется в России и за рубежом.

– Предприятие самое мощное в России и СНГ – доля рынка более 70%, – подчеркнул Михаил Евраев. – Продукцию экспортируют в другие страны, идет большой рост выручки и заработной платы, которая составляет уже более 70 тысяч рублей. Обговорили, что можем сделать в плане борьбы с контрафактом на уровне региона.

Компания с июня 2020 года участвует в национальном проекте «Производительность труда», реализуемом в регионе областным правительством.

– Нам приятно внимание к предприятию со стороны правительства области и руководства региона. Многие вопросы решили прямо на месте. У нас большие планы по развитию и продвижению нашей продукции, – отметил директор предприятия Дмитрий Васильев.