Общественный транспорт пустят по Тверицкой набережной Ярославля после ремонта

Михаил Евраев: - Помимо дороги, обязательно нужно сделать подъезд к школе Фото: Правительство Ярославской области

Ученики школы №83 в Заволжском районе Ярославля 1 сентября пойдут на учебу по обновленной дороге, а по Тверицкой набережной начнет ездить общественный транспорт.

Работа на Школьном проезде от проспекта Машиностроителей к улице Орджоникидзе ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который в регионе реализует правительство области. На эти цели выделено 47 млн рублей.

– Ремонт дорог к социально значимым объектам по нацпроекту синхронизируем с ремонтом подъездных путей за счет средств областной субсидии. В этом году она составила 600 млн рублей, – отметил Михаил Евраев. – Приведем в порядок дороги к 156 детским садам, медицинским учреждениям, домам культуры, в том числе более чем к 40 школам, лицеям и колледжам. Общая протяженность обновленных подъездных путей составит более 22 километров.

В ходе осмотра работ подрядчика установлено, что он настоящее выполнил около 70% запланированных работ по обновлению Школьного проезда. Отремонтировано свыше 3 тысяч квадратных метров тротуара, установлено 76 новых люков. Идет укладка верхнего слоя асфальтового покрытия. Всего будет обновлено более 7 тысяч квадратных метров проезжей части. Также предусмотрена установка ограждений и дорожных знаков. Завершить все работы планируется в срок, к 31 августа.

– Помимо дороги, обязательно нужно сделать подъезд к школе и уложить асфальт во внутреннем дворе, а также обновить фасад с одной стороны. Это не очень большие затраты, и мы прямо на месте договорились с подрядчиком, что он выполнит эти работы, – рассказал глава региона.

Также до конца августа планируется завершить ремонт 600-метрового участка Тверицкой набережной. Работы ведутся под контролем структур правительства области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Финансирование – в размере 36,4 млн рублей. Подрядчик приступил к фрезерованию покрытия, через неделю начнет укладку асфальта.

Будет решен вопрос и с общественным транспортом, который просили запустить по набережной местные жители.

– Раньше автобус не мог идти вдоль набережной из-за того, что дорога была узкой. Во время ремонта она расширилась, и теперь мы сможем запустить общественный транспорт на этом участке, – сообщил Михаил Евраев.