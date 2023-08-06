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Общество6 августа 2023 14:20

Ярославский школьник занял второе место на всероссийской олимпиаде по геометрии

За победу боролись 90 старшеклассников
Анастасия ГОЛУБЕВА
Среди десятиклассников второе место занял ученик средней школы №33 им.К.Маркса с углубленным изучением математики Илья Смирнов. ФОТО: департамент образования Ярославской области

Среди десятиклассников второе место занял ученик средней школы №33 им.К.Маркса с углубленным изучением математики Илья Смирнов. ФОТО: департамент образования Ярославской области

Ярославский школьник занял второе место в финале всероссийской олимпиады по геометрии имени И.Ф. Шарыгина, проходившего в Дубне. За победу боролись 90 старшеклассников – победители заочного тура.

Среди десятиклассников второе место занял ученик средней школы №33 им.К.Маркса с углубленным изучением математики Илья Смирнов.

– Олимпиада считается одним из главных состязаний юных геометров России. Поздравляем Илью и желаем ему успехов в дальнейшем, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ