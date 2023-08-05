Волжский парк в Рыбинске благоустроили ко Дню города

Качество благоустройства губернатор Михаил Евраев проинспектировал в сопровождении главы города Дмитрия Рудакова. Фото: Правительство Ярославской области

Основные работы завершены. Качество благоустройства проинспектировал губернатор Михаил Евраев в сопровождении главы города Дмитрия Рудакова.

– Реконструкцию парка оцениваю на «пятерку». Продуманы все детали: скамейки, фонари, опоры, трава, интересные изюминки, отличные детские городки. Проект получился очень ярким и красивым, – отметил Михаил Евраев.

Около 80 млн рублей на преображение парка выделено в рамках реализуемого в регионе правительством области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. Еще более 20 млн рублей по инициативе главы региона Михаила Евраева направлены дополнительно из средств областного бюджета.

Во время осмотра губернатору детально продемонстрировали все новшества.

В парке заменено покрытие в пешеходной зоне – она выложена плиткой. Обустроено освещение, сделано более 60 новых скамеек, 14 парковых качелей, гамаки. Смонтирована спортивная площадка для баскетбола и волейбола, появились дорожки для скандинавской ходьбы, велопарковка. Для детей в парке организована «Тропа приключений» длиной более 22 метров с безопасным покрытием. Также обновлена смотровая площадка, выполнен большой объем работ по озеленению территории: уложен газон, спилены старые и высажены молодые деревья. К Дню города клумбы парка украсили более 7,5 тысяч цветов.

– Каждый раз получаю большое удовольствие, когда приезжаю в Рыбинск. Здесь приятно пройти по набережной, по парку, да и просто по городу, посмотреть старинные особняки, Волгу, фонтаны, – поделился Михаил Евраев. – Помимо того, что Рыбинск мощный промышленный город, в наших планах сделать из него еще и мощную туристическую точку. Чтобы сюда приезжали люди со всей России и любовались красотами.

В Рыбинске губернатор 5 авгууста также осмотрел ход капитального ремонта моста через Волгу. Специалисты работают в две смены. Ведут демонтаж плит пролетных строений и их замене, ремонтно-восстановительные мероприятия на арках пролетных строений и на опорах, устраивают пирс.