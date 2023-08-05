Фестивали, концерты и спортивные мероприятия проходят в День города в Рыбинске

В Рыбинске сегодня, 5 августа, работают около 20 концертных, творческих, выставочных, спортивных и развлекательных площадок. Фото: Правительство Ярославской области

Мероприятие прошло в Рыбинском драматическом театре.

– Наша задача – чтобы Рыбинск с его богатой историей был не только эффективным промышленным центром и популярным туристическим городом, но еще городом отличных дорог, хорошего транспорта, отремонтированных дворов, качественной медицины, – сказал Михаил Евраев. – И мы реализуем для этого как федеральные, так и региональные программы, направляем дополнительное финансирование, внедряем новые меры поддержки. А еще важно, чтобы Рыбинск стал городом молодежи, активного студенчества, центром генерации прорывных идей. Для этого мы расширяем возможности получения качественного образования.

За значительные трудовые достижения шесть человек удостоены благодарностей губернатора Ярославской области.

«Сегодня в Рыбинске работают около двадцати концертных, творческих, выставочных, спортивных и развлекательных площадок. В исторической части города организована программа «Карнавал старинной вывески». После показательных выступления спортивных школ города в акватории Волги пройдет традиционный водный праздник. В программе – соревнования по слалому на аквабайках, показательные выступления яхтсменов и воднолыжников, парад судов предприятий и силовых структур. Вечером на нижнем ярусе набережной состоится финальный концерт «У Парадной лестницы Рыбинска». Завершит праздник в исторической части города запуск Екатерининских потешных огней», - информирует правительство области о мероприятиях праздника.