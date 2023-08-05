Строительство университетского кампуса «Меркурий» в Рыбинске начнется в 2024 году

Михаил Евраев: - В этом году выделили из областного бюджета 100 млн рублей на разработку проектно-сметной документации на объекты кампуса. Фото: Правительство Ярославской области

Создание на базе Рыбинского авиационного технического университета имени П.А. Соловьева кампуса мирового уровня «Меркурий» обсудили участники совещания в Рыбинске. В их числе - представители органов исполнительной власти региона.

Кампус будет создан за счет средств федерального бюджета при финансовой поддержке правительства Ярославской области и ключевых индустриальных партнеров.

– РГАТУ – базовый университет инновационного кластера «Газотурбостроение и энергомашиностроение» Ярославской области, – отметил губернатор Михаил Евраев. – Здесь готовят инженерные кадры для ключевых отраслевых предприятий региона. Поэтому мы крайне заинтересованы в создании на базе вуза региональной площадки для исследований, разработок, подготовки кадров, способных создавать конкурентоспособную продукцию для высокотехнологичных производств в сферах двигателестроения, интеллектуальных систем управления и цифровых решений. Со своей стороны, окажем реализации проекта всю необходимую поддержку. В этом году выделили из областного бюджета 100 млн рублей на разработку проектно-сметной документации на объекты кампуса. Проект должен быть готов к марту 2024 года.

Михаил Евраев добавил, что Рыбинск продолжает развиваться как мощный промышленный центр, здесь можно получить блестящее инженерное образование, построить карьеру, и в городе становится приятней и комфортней жить.

«В рамках первого этапа создания кампуса, в 2024 – 2026 годах, запланировано строительство Центра молодежных индустриальных конструкторско-технологических бюро, студенческого общежития со столовой на 1200 мест, многофункционального культурно-просветительского центра «Компас» и физкультурно-оздоровительного комплекса «Федор Ушаков». Далее, на втором этапе, в 2027 – 2028 годах, будет проведена реконструкция объектов культурного наследия: Первого корпуса университета и учебно-лабораторного корпуса, а также студенческого клуба «Прометей», - сообщает правительство области.

И поясняет - системообразующим при создании кампуса станет проект «Целевая индустриальная аспирантура». С 2024 по 2029 год для исследовательской и преподавательской работы на ее базе на конкурсной основе будет отобрано 250 выпускников вузов. Это позволит создать потенциал для воспроизводства квалифицированных инженеров, развития технологической кооперации и создания наукоемкой продукции.

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