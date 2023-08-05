Пешеходный мост в Борисоглебском откроют в День поселка

Михаил Евраев: - Мост сделан качественно и прослужит не один десяток лет. Фото: Правительство Ярославской области

Техническая приемка моста пройдет на следующей неделе. На реконструкцию в 2022 – 2023 годах из областного бюджета правительством региона было выделено более 60 млн рублей.

– Второй раз открытие пешеходного моста для жителей поселка будет долгожданным событием, – отметил Михаил Евраев. – После того как во время половодья унесло деревянный мост, долго ждали нового, но и с ним произошло ЧП спустя пять лет. Жителям вновь пришлось ходить в обход. На одной стороне – центр поселка, социальные объекты, в числе которых и баня, а на другом берегу – район, где живут тысячи людей, школа. Теперь нет сомнений: мост сделан качественно и прослужит не один десяток лет.

Губернатор также рассказал о планах дальнейшего развития территории: организации пляжа, благоустройстве набережной и ремонте автомобильного моста.

Сейчас на новом мосту завершаются работы по монтажу архитектурной подсветки. Глава региона поручил оперативно выполнить оставшиеся работы по благоустройству территории у сооружения и установить на объекте видеокамеры. Мост станет настоящим подарком районному центру к 660-летию, празднование которого состоится 12 августа.

В поселке Михаил Евраев посетил новое предприятие по производству макаронных изделий, где используют современное оборудование и отечественное сырье. На начальном этапе планируется выпускать до 10 тонн продукции в месяц. В планах запуск цеха по выпуску полуфабрикатов для кафе и ресторанов, создание рыбной фермы.

В ходе визита в Борисоглебский район Михаил Евраев посетил село Давыдово. На этой неделе после получения лицензии здесь начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт, где будут оказывать медицинскую помощь жителям девяти населенных пунктов. Помещения оборудованы всем необходимым за счет бюджетных средств.

ФАП разместился в новом здании, принадлежащем автономной некоммерческой благотворительной организации «Центр социальной помощи инвалидам, семье и детям «Преображение». На средства грантов и субсидий правительства области из регионального бюджета центр реализует в Давыдове программу поддержки семей, в составе которых взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья.

– Поддерживаем проект, выделяем субсидии и гранты на программы адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, – сказал Михаил Евраев. – Всегда приятно помогать деятельным людям – сами построили ФАП, создали столярную мастерскую, где изготавливают уникальные вещи, и сыроварню, ремонтируют Дом культуры. Со своей стороны поможем строительством хоккейного корта, подсветим Дом культуры и храм. Сделаем Давыдово привлекательной туристической точкой, в том числе чтобы появлялись рабочие места.