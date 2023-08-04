Михаил Евраев предложил создать волонтерский штаб в подшефном Акимовском районе

Михаил Евраев: – «Молодая гвардия «Единой России» – активный участник общественной и политической жизни региона и всей страны в целом. Фото: Правительство Ярославской области

«В Ярославле начался трехдневный образовательный форум «Избиратели поколения Z», организованный всероссийской общественной организацией «Молодая гвардия «Единой России» при поддержке Фонда президентских грантов. Участие в нем принимают более 120 представителей регионов Центрального федерального округа. В течение трех дней для ни х будут проходить командные игры, творческие задания, тренд-сессии», - сообщило правительство области.

Губернатор Михаил Евраев поблагодарил молодогвардейцев за активную жизненную позицию и пожелал плодотворной работы на форуме.

– «Молодая гвардия «Единой России» – активный участник общественной и политической жизни Ярославской области и всей страны в целом. Вы реализуете очень важные социальные проекты, вовлекая в работу молодежь, активных граждан, формируете наше политическое будущее, – отметил Михаил Евраев. – Здорово, когда молодежь с горящими глазами. Таких людей мы всегда готовы поддерживать.

Губернатор поблагодарил молодогвардейцев за помощь участникам СВО и жителям новых территорий России.

– Знаю, что многие активисты «Молодой гвардии» ездят на новые территории, развозят гуманитарную помощь, участвуют в строительстве и реконструкции. Это неоценимая работа. Большое спасибо вам за это, – сказал он. – Ярославская область сегодня оказывает большую поддержку нашей подшефной территории – Акимовскому району Запорожской области.

Глава региона предложил создать волонтерский штаб в подшефном Акимовском районе, который будет координировать работу волонтеров из Ярославля на территории Запорожской области.