В Ярославле отметили 9-летие геноцида езидов

Разделить боль езидов собрались представители правительства региона и облдумы, городских властей, этнокультурных организаций, входящих в Ассамблею народов России. ФОТО: Дмитрий Козлов

Трагедия народа

Езиды – это особый народ, происходящий из Верхней Месопотамии и исповедующий самобытную древнюю религию. Еще 10 лет назад территорией их исторического расселения оставался географический регион Шангал на стыке Ирака и Сирии.

Трагичным для езидов стал август 2014 года.

Как рассказал руководитель езидской диаспоры Ярославской области Файзо Полатов, Шангал оставался последним, единственным местом компактного проживания его народа на исторической родине, езиды составляли в этом регионе примерно 90 процентов населения. И вот произошло страшное - боевики международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ; организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ) летом 2014 года захватили северный Ирак. После этого боевики начали изгнание езидов с мест проживания (примерно 550 тысяч человек стали беженцами), их массовые убийства (более 5 тысяч жертв – сотни мужчин в буквальном смысле слова лишались головы за отказ сменить вероисповедание), похищения езидских женщин (5-7 тысяч) и детей. Похищенные продавались в рабство.

Против геноцида

В 2016 г. Организация Объединенных Наций признала действия ИГ против езидов геноцидом. Но и сейчас 320 тысяч беженцев все еще живут в ужасных условиях, в палаточных лагерях для внутренних переселенцев – вернуться в родной край они не могут. До 3 тысяч женщин, мальчиков и девочек из числа езидов по-прежнему содержатся в рабстве, зачастую сексуальном.

К чести ярославских езидов, на беду соплеменников они отреагировали немедленно. Уже в августе 2014 года ярославские езиды по согласованию с властями региона провели в Ярославле серию публичных протестных пикетов и митингов. Было принято обращение на имя Президента Российской Федерации В.В. Путина, в котором авторы «от имени этнических езидов – граждан РФ» просили его «вмешаться в происходящую ситуацию» и, «используя свой авторитет», «встать на защиту езидского населения Ирака и спасти его от неминуемой гибели от рук радикальных исламских террористов».

Сложно не проводить исторические параллели. Как раз в то время, летом 2014-го разворачивалась и трагедия народа Донбасса. А многих боевиков, измывавшихся над езидами в Ираке, позже кара настигла в Сирии – там их громили и уничтожали российские солдаты и офицеры.

Добавим, что российские военные были и в числе собравшихся на вчерашнее мероприятие. Ими стали ярославские езиды – участники СВО, приехавшие домой из зоны боевых действий.

Руководитель езидской диаспоры Ярославской области Файзо Полатов (в центре) рассказал о трагедии своего народа. ФОТО: Дмитрий Козлов

«Они боролись и не исчезли»

Файзо Рашидович познакомил собравшихся с высказыванием о езидах всемирно известного турецкого писателя Яшара Камаля:

«Они не убивают людей. На протяжении многих столетий убивали их. Они всегда подвергались страданиям, мукам, унижению, но так и не сломались.

Они боролись и не исчезли. Их сила духа неиссякаема, нетленна, бессмертна, как земля, свет и вода. Я не езид, но мне нравится их сила воли, человечность и дружелюбие. Я уважаю их за то, что они оберегают свои ценности.

Они не убивают людей. Убийцы не признаются среди езидов. Они смотрят на войну как на массовое убийство. Чтобы не воевать они обороняются. Больше столетий они истекают кровью. Кроме зелени они не видели пищи, но их сердце не окаменело, их милосердие не померкло. В тяжелейших условиях в горных высотах они жили подобно орлам».

Единство – гарантия будущего

Рассказав о геноциде против своего народа, руководитель езидской диаспоры Ярославской области Файзо Полатов одному за другим предоставил слово гостям, пришедшим разделить боль езидов, – представителям правительства региона и областной Думы, городских властей, этнокультурных организаций, входящих в Ассамблею народов России.

Многих собравшихся с езидами связывают давняя дружба и плодотворное сотрудничество. Вспоминали о совместных гуманитарных благотворительных акциях, о взаимодействии в сфере культуры, о том, что именно в Ярославле езиды впервые выпустили свой «Букворяд» - учебник езидского языка…

Но общий лейтмотив всех выступлений был жестким: чтобы защитить себя и свои ценности, все народы, живущие в России, должны ценить и стараться понимать друг друга, хранить и укреплять свою сплоченность. Это – лучшее оружие в противостоянии врагу, гарантия общего будущего.

Мероприятие проходило в рамках реализации подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы.

Данный текст создан в рамках информационного проекта «Ярославия – земля согласия».