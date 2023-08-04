В парке Костромы юный велосипедист сбил двух маленьких детей и уехал

Два маленьких мальчика пострадали от наезда велосипедиста в парке Костромы. ФОТО: страница Михаила Бударина ВКонтакте

Два маленьких мальчика пострадали от наезда велосипедиста в парке Костромы. Детям пришлось вызывать скорую помощь: 2-летнего малыша госпитализировали в больницу с переломом ноги, у его старшего брата диагностировали ушибы внутренних органов.

Сейчас отец детей Михаил ищет очевидцев несчастного случая.

- В этот четверг, 3 августа, в 18:10 в парке за филармонией двух моих маленьких детей на скорости переехал мальчик 13 лет. Был в составе команды велосипедистов из семи человек. ЧП произошло у детской площадки, с детьми была только мать, сейчас она в состоянии аффекта. Велосипедное движение там запрещено. Виновник скрылся, - пишет мужчина в группе «Кострома как она есть. События 44» ВКонтакте. – Мы по-человечески просим отозваться любых свидетелей произошедшего.

По словам отца пострадавших ребят, камер в парке нет. Известно, что велосипедисты ехали в сопровождении взрослых, но никто из них не остановился и не предложил помощь.