В Ярославле открылся фестиваль современного искусства «Новый русский пейзаж. Диалог во времени»

Михаил Евраев: - Очень важно и неслучайно, что такие масштабные и яркие проекты реализуются в Ярославле Фото: Правительство Ярославской области

На открытии проекта, в котором задействованы 55 художников – академиков РАХ из Москвы, Санкт- Петербурга, Ярославля и других городов, участвовал губернатор области.

– Очень важно и неслучайно, что такие масштабные и яркие проекты реализуются в Ярославле, – отметил губернатор Михаил Евраев. – Наш город гордится уникальным историко-культурным наследием и традиционно находится в центре культурной повестки всей страны. У нас благодарный, интересующийся и опытный зритель. Наши площадки уже зарекомендовали себя в проектах с участием крупнейших музеев России. Уверен, что этот фестиваль вызовет живой интерес у жителей и гостей области. Благодарю за этот праздник искусства организаторов – Российскую академию художеств и Московский музей современного искусства.

«Ярославские зрители увидят полотна художников из собрания Третьяковской галереи, Русского музея, фондов Российской академии художеств, Ярославского художественного и других музеев страны. Всего представлено около 200 работ: живопись, графика, скульптура, видео и инсталляция. В экспозиции – работы Зураба Церетели, Николая Мухина, Бориса Мессера, ярославского художника Антона Братыкина и других выдающихся мастеров, вписавших своим творчеством яркие страницы в русскую культуру XX - XXI веков. Специальным проектом фестиваля стал зал с инсталляцией художника-аниматора Дмитрия Петрова. Экспозиция посвящена предстоящей премьере его нового анимационного фильма «Плотина», затрагивающего важные духовные, социальные, исторические и экологические проблемы», - сообщает правительство области.

– Российская академия художеств благодарит Ярославскую область и лично губернатора области за предоставленную прекрасную площадку, – сказал академик Российской академии художеств Олег Кошкин. – Это уже второе совместное событие в Ярославле.