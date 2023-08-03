Из Иванова в Минводы начал летать самолет

Из Иванова в Минеральные Воды теперь летает самолет. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Из Иванова в Минеральные Воды теперь летает самолет. Первых 95 пассажиров борт доставил в Минвода вчера, 2 августа.

- Заполняемость составила 86%, это высокая загрузка для первого рейса, - считает начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук.

Полеты в Минводы из Иванова проходят два раза в неделю: по средам и по воскресеньям. Из Иванова борт вылетает в 10:30, из Минеральных Вод – в 15:35. Рассчитан самолет авиакомпании «Nordwind Airlines» на 110 пассажирских мест.

Полеты в Минеральные воды из Иванова будут совершаться до конца этого года. Но есть вероятность их продления на 2024 год.