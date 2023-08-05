День города Рыбинска-2023: полная программа праздника

5 августа Рыбинск отметит День города.
Фото: Администрация Рыбинска
В субботу, 5 августа, Рыбинск отметит День города. В этом году на празднике откроют десятки самых разных площадок: концертных, выставочных, творческих, спортивных, развлекательных и исторических.
Красная площадь
10:00-20:00 - Карнавал Старинной вывески,
- Праздник Русского языка и городских культурных традиций 19 века в Рыбинске,
- Старинные аттракционы «Закрутиха» и настольные деревянные игры «Пикаду», самоварный ряд, кавказская кухня;
12:00-12:30 - Кукольный балаган «Петрушка» (театр «Пельемашенники»);
12:30-13:10 - Цыганский ансамбль «Тэрнэ»;
13:15 -13:45 - Нерехтский рожечный хор;
13:50-14:30 - ЭтноПроект «Коленкоръ»;
15:30-16:00 - Нерехтский рожечный хор;
16:00-17:30 - Спектакль «Леонардо» с участием клоунов, мимов, жонглеров уличного театра;
18:00-20:00 - Дореволюционные танцы с ансамблем «Туда-сюда».
Крестовая улица (между Красной площадью и Стоялой улицей)
14:30-15:30 - Рояль-Дефиле на Крестовой. Классическая музыка на старинных роялях музея Алексея Ставицкого.
Стоялая улица
10:00-19:00 - Кофейный ряд, узбекский плов, цветочные выставки, мужские стрижки;
11:30-12:30 - Камерный театр кукол;
13:00-14:30 - Гала-концерт фестиваля «Джаз на родном языке» Стаса Майнугина;
15:30-16:00 - Камерный театр кукол.
Набережная Волги у причала
20:30-22:00 - Гала-концерт «У парадной лестницы». Выступят фолк-музыкант Митя Кузнецов, ЭтноПроект «КоленкорЪ», Цыганский ансамбль «Тэрнэ», Нерехтский рожечный хор, Петрушка, ансамбль «Туда-Сюда»;
22:00-22:10 - Екатерининские потешные огни.
Площадь ДС «Полет»
9:00-14:00 - Спортивные показательные выступления и мастер-классы.
Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь»
Автопарковка у ДС «Полет»
16:00-22:00 - Фестиваль «Парковка»
Выставка тюнингованных автомобилей и мотоциклов, мастер-классы, фотозоны, стрит-арт и авто-эрография. алгоритмика, турнир по киберспорту, кванториум. VR – виртуальная реальность, SlowMo360. Работа фудтраков;
16:00 - Открытие площадки «Парковка» (танцевальный флеш-моб);
16:10-16:40 - Показательные выступления по велотриалу;
16:40-17:10 - Танцевальные мастер-классы от «Буги-Вуги Ярославль»;
17:10-17:40 - Выступление артистов в стиле Стенд-ап (главная сцена);
17:40-18:20 - Хит-марафон (концертная программа);
18:40-19:20 - Выступление группы «БИТ.КОМ»;
19:50-20:30 - Выступление группы «LUCKY HORSE»;
21:00-22:00 - Выступление группы «LONGLONG».
Акватория реки Волга у ДС «Полет»
15:00-16:00 - Водный праздник.
Волжский парк. Балюстрада
18:00:22:00 - Международный фестиваль «Джаз на родном языке».
Карякинский сад
10:00-11:00 - Награждение «Цветущий город»;
10:00-10:30 - Мастер-класс «Новые банкноты России»;
11:00-19:00 - Интерактивная программа «Нескучный сад» (МУК ЦБС г. Рыбинска);
11:00-12:00 - Выставка работ А.М.Жданова с художественным мастер-классом. Пленэр;
11:00-11:30 - Мастер-класс «Новые банкноты России»;
11:00-12:00 - Историческое дефиле «У старого граммофона»;
12:00-13:00 - «Рыбинский стиль» (выступление участников конкурса «Голос по-рыбински 60+»);
12:00-13:00 - Квест-игра «Тайна Карякинского сада»;
13:00- Акция «Поздравительная открытка» совместно с «Почтой России»;
13:00-13:30 - Мастер-класс «Новые банкноты России»;
13:30-15:00 - «Эталон всех стилей» (выступление воспитанников музыкальных школ города);
14:00-15:00 - Библиопрогулка «Вдоль по Пушкина: легенды и факты»;
14:00-15:00 - Поэтические чтения (Стихи и переводы читает «Клуб поэтического перевода ЦГБ «БИЦ «Радуга»);
15:00-16:00 - Библиопрогулка «Ботаника для неботаников»;
16:00-17:00 - Программа Рыбинского Совета молодых литераторов;
17:00-19:00 - «Встреча без галстуков» (выступление МТО «Поют авторы»).
Дворик на улице Чкалова, 37-а
12:00-15:00 - Мастер-классы от Союза художников России.
Польский Костел (студенческий клуб «Прометей»)
19:00 - Концерт Алексея Алексеева.
Дом Семьи Сигсонов
17:00 - Творческий вечер Марины Переходович.
Экспозиционный комплекс «Советская эпоха»
10:00-18:00 - Интерактивные экскурсии «Праздник русской «авоськи» или русское «авось». Дефиле и розыгрыши «авосек»;
14:00-16:00 - Фестиваль советской песни «Красная гвоздика», посвященный Городу трудовой доблести;
14:00-16:00 - Парад ретро – автомобилей с моделями-реконструкторами.
Общественно-культурный центр
4 августа с 18:30 до 20:00 и 5 августа с 15:00 до 17:30 - Фестиваль «Свет миру».
Культурно-досуговый комплекс «Переборы»
5 августа с 10:00 до 13:00 и 6 августа с 10:00 до 11:30 - Фестиваль «Свет миру».
Дворец культуры «Волжский»
14:0015:25 - Детский приключенческий фильм «Отдать швартовы!» 6+;
15:40-17:20 - Мелодрама «Случайный вальс» (12+);
17:35-19:05 - Триллер «Последний уик-энд» (16+);
19:20-20:45 - Комедия «Фортуна» (18+).
Рыбинский театр кукол
16:00 - Премьера спектакля «Женитьба Бальзаминова» (16+).
Городской сквер
12:00-22:00 - «Детский День города»;
12:00-20:00 - Бесплатный аквагрим;
12:00-20:00 - Открытие интерактивных площадок в парке (танцы, игры, мастер-классы и др.);
12:00-20:00 - Коллаж «Дети Рыбинска» (принесенные фото детей составят самый большой коллаж маленьких жителей города);
12:00-13:00 - Игровая программа «Рыбинские Рыбки»;
13:00-14:00 - Дискотека «Детское радио»;
14:00-15:00 - Выставка-ярмарка «Город мастеров»;
15:00-16:00 - Конкурс детского творчества «Наследие Рыбинска»;
16:00-17:00 - Праздничная игровая программа с героем мультфильма;
17:00-18:00 - Концерт творческих коллективов города;
18:00-19:00 - Шоу мыльных пузырей;
19:00-20:00 - Пенная вечеринка.
Музей-мастерская фортепиано Алексея Ставицкого
19:00 - Перформанс «В гостях у Россини».