День города Рыбинска-2023: полная программа праздника

5 августа Рыбинск отметит День города. Фото: Администрация Рыбинска

В субботу, 5 августа, Рыбинск отметит День города. В этом году на празднике откроют десятки самых разных площадок: концертных, выставочных, творческих, спортивных, развлекательных и исторических.

Красная площадь

10:00-20:00 - Карнавал Старинной вывески,

- Праздник Русского языка и городских культурных традиций 19 века в Рыбинске,

- Старинные аттракционы «Закрутиха» и настольные деревянные игры «Пикаду», самоварный ряд, кавказская кухня;

12:00-12:30 - Кукольный балаган «Петрушка» (театр «Пельемашенники»);

12:30-13:10 - Цыганский ансамбль «Тэрнэ»;

13:15 -13:45 - Нерехтский рожечный хор;

13:50-14:30 - ЭтноПроект «Коленкоръ»;

15:30-16:00 - Нерехтский рожечный хор;

16:00-17:30 - Спектакль «Леонардо» с участием клоунов, мимов, жонглеров уличного театра;

18:00-20:00 - Дореволюционные танцы с ансамблем «Туда-сюда».

Крестовая улица (между Красной площадью и Стоялой улицей)

14:30-15:30 - Рояль-Дефиле на Крестовой. Классическая музыка на старинных роялях музея Алексея Ставицкого.

Стоялая улица

10:00-19:00 - Кофейный ряд, узбекский плов, цветочные выставки, мужские стрижки;

11:30-12:30 - Камерный театр кукол;

13:00-14:30 - Гала-концерт фестиваля «Джаз на родном языке» Стаса Майнугина;

15:30-16:00 - Камерный театр кукол.

Набережная Волги у причала

20:30-22:00 - Гала-концерт «У парадной лестницы». Выступят фолк-музыкант Митя Кузнецов, ЭтноПроект «КоленкорЪ», Цыганский ансамбль «Тэрнэ», Нерехтский рожечный хор, Петрушка, ансамбль «Туда-Сюда»;

22:00-22:10 - Екатерининские потешные огни.

Площадь ДС «Полет»

9:00-14:00 - Спортивные показательные выступления и мастер-классы.

Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь»

Автопарковка у ДС «Полет»

16:00-22:00 - Фестиваль «Парковка»

Выставка тюнингованных автомобилей и мотоциклов, мастер-классы, фотозоны, стрит-арт и авто-эрография. алгоритмика, турнир по киберспорту, кванториум. VR – виртуальная реальность, SlowMo360. Работа фудтраков;

16:00 - Открытие площадки «Парковка» (танцевальный флеш-моб);

16:10-16:40 - Показательные выступления по велотриалу;

16:40-17:10 - Танцевальные мастер-классы от «Буги-Вуги Ярославль»;

17:10-17:40 - Выступление артистов в стиле Стенд-ап (главная сцена);

17:40-18:20 - Хит-марафон (концертная программа);

18:40-19:20 - Выступление группы «БИТ.КОМ»;

19:50-20:30 - Выступление группы «LUCKY HORSE»;

21:00-22:00 - Выступление группы «LONGLONG».

Акватория реки Волга у ДС «Полет»

15:00-16:00 - Водный праздник.

Волжский парк. Балюстрада

18:00:22:00 - Международный фестиваль «Джаз на родном языке».

Карякинский сад

10:00-11:00 - Награждение «Цветущий город»;

10:00-10:30 - Мастер-класс «Новые банкноты России»;

11:00-19:00 - Интерактивная программа «Нескучный сад» (МУК ЦБС г. Рыбинска);

11:00-12:00 - Выставка работ А.М.Жданова с художественным мастер-классом. Пленэр;

11:00-11:30 - Мастер-класс «Новые банкноты России»;

11:00-12:00 - Историческое дефиле «У старого граммофона»;

12:00-13:00 - «Рыбинский стиль» (выступление участников конкурса «Голос по-рыбински 60+»);

12:00-13:00 - Квест-игра «Тайна Карякинского сада»;

13:00- Акция «Поздравительная открытка» совместно с «Почтой России»;

13:00-13:30 - Мастер-класс «Новые банкноты России»;

13:30-15:00 - «Эталон всех стилей» (выступление воспитанников музыкальных школ города);

14:00-15:00 - Библиопрогулка «Вдоль по Пушкина: легенды и факты»;

14:00-15:00 - Поэтические чтения (Стихи и переводы читает «Клуб поэтического перевода ЦГБ «БИЦ «Радуга»);

15:00-16:00 - Библиопрогулка «Ботаника для неботаников»;

16:00-17:00 - Программа Рыбинского Совета молодых литераторов;

17:00-19:00 - «Встреча без галстуков» (выступление МТО «Поют авторы»).

Дворик на улице Чкалова, 37-а

12:00-15:00 - Мастер-классы от Союза художников России.

Польский Костел (студенческий клуб «Прометей»)

19:00 - Концерт Алексея Алексеева.

Дом Семьи Сигсонов

17:00 - Творческий вечер Марины Переходович.

Экспозиционный комплекс «Советская эпоха»

10:00-18:00 - Интерактивные экскурсии «Праздник русской «авоськи» или русское «авось». Дефиле и розыгрыши «авосек»;

14:00-16:00 - Фестиваль советской песни «Красная гвоздика», посвященный Городу трудовой доблести;

14:00-16:00 - Парад ретро – автомобилей с моделями-реконструкторами.

Общественно-культурный центр

4 августа с 18:30 до 20:00 и 5 августа с 15:00 до 17:30 - Фестиваль «Свет миру».

Культурно-досуговый комплекс «Переборы»

5 августа с 10:00 до 13:00 и 6 августа с 10:00 до 11:30 - Фестиваль «Свет миру».

Дворец культуры «Волжский»

14:0015:25 - Детский приключенческий фильм «Отдать швартовы!» 6+;

15:40-17:20 - Мелодрама «Случайный вальс» (12+);

17:35-19:05 - Триллер «Последний уик-энд» (16+);

19:20-20:45 - Комедия «Фортуна» (18+).

Рыбинский театр кукол

16:00 - Премьера спектакля «Женитьба Бальзаминова» (16+).

Городской сквер

12:00-22:00 - «Детский День города»;

12:00-20:00 - Бесплатный аквагрим;

12:00-20:00 - Открытие интерактивных площадок в парке (танцы, игры, мастер-классы и др.);

12:00-20:00 - Коллаж «Дети Рыбинска» (принесенные фото детей составят самый большой коллаж маленьких жителей города);

12:00-13:00 - Игровая программа «Рыбинские Рыбки»;

13:00-14:00 - Дискотека «Детское радио»;

14:00-15:00 - Выставка-ярмарка «Город мастеров»;

15:00-16:00 - Конкурс детского творчества «Наследие Рыбинска»;

16:00-17:00 - Праздничная игровая программа с героем мультфильма;

17:00-18:00 - Концерт творческих коллективов города;

18:00-19:00 - Шоу мыльных пузырей;

19:00-20:00 - Пенная вечеринка.

Музей-мастерская фортепиано Алексея Ставицкого

19:00 - Перформанс «В гостях у Россини».