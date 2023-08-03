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Общество3 августа 2023 13:28

В Ярославской области подарочные наборы ко Дню знаний получат 15,5 тысячи первоклассников

По информации правительства региона в набор входят необходимые для учебы канцелярские принадлежности, упакованные в удобную сумку на молнии
Мария СОКОЛОВА
Михаил Евраев: – Чтобы помочь семьям, в прошлом году ввели в регионе эту дополнительную меру социальной поддержки.

Михаил Евраев: – Чтобы помочь семьям, в прошлом году ввели в регионе эту дополнительную меру социальной поддержки.

Фото: Правительство Ярославской области

К 1 сентября в рамках губернаторского проекта «Подарок первокласснику» комплекты канцелярских принадлежностей получат 15,5 тысячи школьников Ярославской области.

– Чтобы помочь семьям, в прошлом году ввели в регионе эту дополнительную меру социальной поддержки. Она показала свою востребованность, – сказал губернатор Михаил Евраев. – Подарки собирали внимательно и с заботой о наших будущих школьниках. Надеюсь, они им понравятся.

В составе подарка – альбом для рисования, настольный складной календарь, доска для лепки, закладки для книг, карандаши, ручка, кисти, клей, краски, стирательная резинка, линейка, ножницы, набор цветной бумаги и цветного картона, пенал, пластилин 10 цветов, расписание уроков, тетради, тренажер для постановки правильного письма и поздравительная открытка.

Кроме того, в регионе правительством области к началу учебного года на детей из малоимущих семей предусмотрена единовременная выплата в размере 1489 рублей на одного школьника.

- Заявление на ее получение можно подать в клиентскую службу единого центра социальных выплат по месту жительства, в МФЦ или на Едином портале государственных услуг. В 2022 году такие выплаты выданы на 4540 школьников региона, - сообщает правительство региона.

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