В Ярославской области в выходные пройдет фестиваль ретротехники «Мышкинский самоходЪ»

Фестиваль каждый год собирает коллекционеров и мастеров-любителей Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области в выходные состоится фестиваль ретротехники «Мышкинский самоходЪ». Само мероприятие будет проходить с 4 по 6 августа. А вот посетить выставку старинных автомобилей, среди которых даже «Паккард» 1938 года выпуска, все желающие смогут 5 августа. Официальное открытие фестиваля начнется в 13 часов.

– Интересно, что в этом году фестиваль посвящен труженикам тыла. Идея родилась в связи с завершением благоустройства участка городской набережной Мышкина, где расположена скульптура – посвящение труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны, – рассказала и. о. директора департамента туризма Ольга Габуева. – Однако смысл посвящения гораздо шире, ведь безотказными тружениками тыла были не только люди, но и самая разнообразная техника. И хотя участниками фестиваля будут, как обычно, все желающие на любой ретротехнике, пристальное внимание в этом году будет уделено именно указанному направлению.

Официальное открытие фестиваля начнется в 13 часов Фото: Правительство Ярославской области

Фестиваль каждый год собирает коллекционеров, мастеров-любителей, руководителей реставрационных детских кружков, юных механиков, восстанавливающих старую мото- и велотехнику.