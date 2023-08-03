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Кострома 3 августа 2023 12:53

Кострому в ближайшие часы накроет гроза

При грозе ветер усилится до 17 метров в секунду
Полина Вачнадзе
3 августа в Костроме и местами по региону ожидаются грозы.

3 августа в Костроме и местами по региону ожидаются грозы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

3 августа в Костроме и местами по региону ожидаются грозы. По данным областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода накроет город уже в ближайшие часы. Во время грозы ветер усилится до 17 метров в секунду.

- Ветер может стать причиной нарушения электроснабжения, падения рекламных щитов, башенных кранов, деревьев, обрушения широкопролетных элементов зданий из легких металлических конструкций. Повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и образования заторов на автодорогах в связи с метеорологической обстановкой, - предупредили в правительстве Костромской области.

Департамент региональной безопасности рекомендует костромичам соблюдать меры предосторожности: в грозу не выходить из дома и не оставлять детей без присмотра.

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