День города Костромы-2023: полная программа праздника

871-летие Костромы будут отмечать 12 и 13 августа. Изображение: администрация Костромы

Кострома готовится отметить День города и 79-ю годовщину с момента образования Костромской области. Основные праздничные мероприятия будут длиться два дня:12 и 13 августа.

В субботу, 12 августа, День города начнется с театрализованного променада. Костромичи в образах героев пьес Александра Островского пройдут по проспекту Мира.

В 12:00 на Сусанинской площади состоится торжественное открытие праздника. После поздравлений от первых лиц города и региона начнется концерт.

В 16:00 на Сусанинской площади начнется фестиваль искусств «Дыхание города». В программе – детское шоу талантов, командный караоке-батл, выступления певцов и танцевальных коллективов. Гость праздника – артист Данко.

На проспекте Мира откроется арт-площадка «Бульвар талантов», а у фонтана – «Площадь мастеров». Это выставка ярмарка народных художественных промыслов и ремесел с мастер-классами для всех желающих. А на набережной у причала №2, в парке «Берендеевка» запланированы интерактивные программы. В сквере за филармонией пройдет концерт «Музыкальный круиз с духовым оркестром».

В 22:00 начнется праздничный салют, посвященный присвоению Костроме звания «Город трудовой доблести».

В воскресенье, 13 августа, в полдень череду праздничных мероприятий продолжит концерт на Сусанинской площади. На сцену выйдут творческие коллективы из районов области, солисты филармонии, актеры Костромского драматического театра имени Островского. Также в рамках фестиваля «Дыхание города» для костромичей выступит группы «Динамит» и «Братья Грим».

Все выходные между Большими Мучными и Красными рядами, а также на Молочной горе будет работать праздничная ярмарка. На проспекте Мира - интерактивные развлекательные площадки.