График работы троллейбусов в День города Иванова-2023

Вечером 5 августа для электрического транспорта Иванова установят особый режим работы. Фото: Андрей КАРА

Жители Иванова после окончания фейерверка в честь Дня города смогут разъехаться по домам на троллейбусах. Вечером 5 августа для электрического транспорта установят особый режим работы, сообщили в дирекции МУП «ИПТ».

После 22:20 троллейбусы будут ходить следующим образом:

- №3 и №4 поедут по маршруту в обе стороны от остановки пл. Пушкина; - №2 и №6 поедут от остановки «Соковский мост» по маршруту; - №5 приедет после окончания салюта на остановку пл. Пушкина и поедет по маршруту; - №8 приедет после окончания салюта на остановку пл. Пушкина и поедет по ул. Лежневской и до Автовокзала; - №10 поедет от пл. Пушкина по маршруту.

В администрации города напомнили водителям, что движение в Иванове будет ограничено:

- с 09:00 до 23:00 по улице Подгорная (на участке от проспекта Ленина до улицы Крутицкой); - с 16:00 до 18:00 и с 21:00 до 23:00 по проспекту Ленина (на участке от улицы Батурина до улицы Почтовая); по улице Жарова (на участке от проспекта Ленина до дома №9 площадь Пушкина) на время проведения праздничного салюта.

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