В Ярославле в ближайшие два года будет благоустроен сад фабрики «Красный перевал»

Михаил Евраев: - Все заинтересованы в том, чтобы парки были благоустроены. Фото: Правительство Ярославской области

Ярославна Наталья Балдина обратилась во время приема с просьбой о благоустройстве сада фабрики «Красный перевал» в Дзержинском районе. Дело в том, что территория участвовала в отборе общественных пространств на благоустройство в 2024 году в числе девяти объектов областного центра по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным, и реализуемом в регионе областным правительством.

Члены комиссии при утверждении результатов голосования исходили из необходимости благоустройства территорий в каждом районе Ярославля. В Дзержинском районе по итогам голосования наибольшее число голосов набрал парк 30-летия Победы. Сад фабрики «Красный перевал» занял второе место.

– Все заинтересованы в том, чтобы парки были благоустроены. Именно поэтому мы ввели отдельную программу «Наши дворы», чтобы все средства по программе формирования комфортной городской среды были направлены на приведение в порядок парковых территорий, – подчеркнул Михаил Евраев. – Благодаря этому парки сейчас благоустраиваются в ускоренном темпе. Понятно, что за один год все не сделать. Сад фабрики «Красный перевал» включен в планы на 2025 год. Но проект с учетом пожеланий жителей начнем готовить заранее, в этом году. И при наличии финансовых возможностей сможем начать работы опережающими темпами, уже в 2024-м.

Сейчас, как отмечалось в ходе приема, все проекты благоустройства общественных территорий проходят через общественные слушания, на которых жители могут внести предложения, касающиеся предстоящих работ.

Также в ходе личного приема глава региона ответил на вопросы о восстановлении льготного пенсионного стажа, решении жилищной проблемы многодетной и малоимущей семей.