Местные жители смогут посмотреть четыре фильма Фото: Администрация Рыбинска

Рыбинцам покажут художественные фильмы, снятые в окрестностях их города. Бесплатные показы пройдут 5 августа, в День города. Об этом рассказали в администрации Рыбинска. Во Дворце культуры «Волжский» все желающие смогут посмотреть кино в течение субботы.

Программа кинопоказа:

- 14:00 – 15:25 – детский приключенческий фильм «Отдать швартовы!»;

- 15:40 – 17:20 – мелодрама «Случайный вальс»;

- 17:35 – 19:05 – триллер «Последний уик-энд»;

- 19:20 – 20:45 – комедия «Фортуна».