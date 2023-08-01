Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 августа 2023 17:47

В Рыбинском районе в ДТП один человек погиб и пятеро пострадали

На трассе «Ярославль-Рыбинск» произошла смертельная авария
Анастасия ГОЛУБЕВА
На трассе столкнулись две легковушки

На трассе столкнулись две легковушки

Фото: УМВД по Ярославской области

В Рыбинском районе сегодня, 1 августа, примерно в 16:30 произошла смертельная авария. На трассе «Ярославль-Рыбинск» столкнулись легковушки «Тойота» и «Крайслер».

В УМВД России по Ярославской области сообщили, что по предварительной информации, водитель «Тойоты» погиб. Еще пятеро человек находятся в больнице. Известно, что среди них двое детей.

Судя по фотографиям, одну из машин выбросило в кювет от удара при столкновении.

Судя по фотографиям, одну из машин выбросило в кювет от удара при столкновении.

Фото: УМВД по Ярославской области

Судя по фотографиям, одну из машин выбросило в кювет от удара при столкновении.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада СМП. Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сказали в пресс-службе ведомства.

Полицией проводится проверка

Полицией проводится проверка

Фото: УМВД по Ярославской области

Прокуратура Ярославской области поставила на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП. На место происшествия выезжал Рыбинский городской прокурор Сергей Галыгин.

На место происшествия выезжал Рыбинский городской прокурор Сергей Галыгин

На место происшествия выезжал Рыбинский городской прокурор Сергей Галыгин

Фото: Прокуратура Ярославской области

ДТППроисшествия: ДТП