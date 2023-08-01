В Рыбинском районе в ДТП один человек погиб и пятеро пострадали

На трассе столкнулись две легковушки Фото: УМВД по Ярославской области

В Рыбинском районе сегодня, 1 августа, примерно в 16:30 произошла смертельная авария. На трассе «Ярославль-Рыбинск» столкнулись легковушки «Тойота» и «Крайслер».

В УМВД России по Ярославской области сообщили, что по предварительной информации, водитель «Тойоты» погиб. Еще пятеро человек находятся в больнице. Известно, что среди них двое детей.

Судя по фотографиям, одну из машин выбросило в кювет от удара при столкновении. Фото: УМВД по Ярославской области

Судя по фотографиям, одну из машин выбросило в кювет от удара при столкновении.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, бригада СМП. Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сказали в пресс-службе ведомства.

Полицией проводится проверка Фото: УМВД по Ярославской области

Прокуратура Ярославской области поставила на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП. На место происшествия выезжал Рыбинский городской прокурор Сергей Галыгин.