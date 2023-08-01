В Ярославской области с начала года благоустроены 16 объектов по губернаторскому проекту «Наши дворы»

На совещании прозвучала информация, что в высокой стадии готовности находятся еще 19 дворов. Фото: Правительство Ярославской области

Реализацию проекта благоустройства придомовых террито рий обсудили на совещании с главами муниципальных образований в правительстве области под руководством губернатора Михаила Евраева.

На совещании отмечалось - в настоящее время работы завершены в 16 дворах, установлено 6 спортивно-игровых площадок, выполнены дополнительные мероприятия на 38 объектах прошлого года. Новые комфортные пространства появились в Ярославле, Рыбинске, Гаврилов-Ямском, Любимском, Некрасовском, Пошехонском, Ростовском и Первомайском районах. В высокой стадии готовности еще 19 дворов. Продолжаются работы по благоустройству 67 территорий. Однако по четырем дворам благоустройство не началось до сих пор.

– Сроки отставания будут обязательно учитываться при распределении финансирования следующего года. Муниципальные образования, которые не завершат проекты до 1 сентября, получат существенно меньшие возможности для реализации программы в будущем, – подчеркнул Михаил Евраев.

Также работа идет по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется в регионе под контролем правительства области. Благодаря этому в Ярославской области в этом году уже обновлено 13 общественных пространств.

− В прошлом году мы изменили подходы к благоустройству таких объектов. Теперь каждый проект проходит общественное обсуждение. Решение о том, какую территорию благоустраивать и как она должна выглядеть, какие функциональные зоны на ней создавать, принимают сами жители муниципальных образований, – отметил Михаил Евраев. – Для создания ярких и интересных общественных пространств применяется комплексный подход, включающий озеленение, установку малых архитектурных форм, зонирование с учетом потребностей людей разных возрастов. При этом важно сохранить самобытность наших городов и сел, поэтому проведенное там обустройство должно подчеркивать их уникальный облик.

Глава региона привел в пример Данилов, обновленная общественная территория в центре которого откроется уже в эти выходные ко Дню города.

Михаил Евраев подчеркнул, что достойное содержание благоустроенных общественных пространств является непосредственной обязанностью районных администраций.

Кроме того, на совещании прозвучала информация, что близятся к завершению работы еще на шести общественных территориях в Тутаеве, поселке Константиновском, Мышкине, Данилове, Ростове и селе Диево-Городище. А всего в этом году правительством области запланировано приведение в порядок 43 пространств.