Диагноз «корь» подтвердился у жителя Буйского района Костромской области

Один житель Буйского района Костромской области заражен корью. ФОТО: администрация Костромской области

Один житель Буйского района Костромской области заражен корью, еще у троих медики подозревают данное заболевание.

- Диагноз у одного человека подтвердился. Пробы по остальным пока находятся в работе в специализированной лаборатории Нижнего Новгорода, - сообщили в правительстве Костромской области со ссылкой на местный департамент здравоохранения.

Новых пациентов с подозрением на корь пока нет. Медики всеми силами стараются предотвратить распространение этой болезни.

- Проведение профилактики осложняется тем, что многие граждане, несмотря на разъяснения специалистов и существующие риски, отказываются от вакцинации. Проведение подворовых обходов продолжается. Специалисты подчеркивают крайне высокий коэффициент заразности кори, поэтому именно вакцинация является самым эффективным средством профилактики, - сообщили в Костромском департаменте здравоохранения.

В Буйском районе за последние дни прививки сделали более 500 человек: это жители Буя, поселка Чистые Боры и села Ликурга.

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