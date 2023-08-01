В День города в Костроме пройдет театрализованный променад

В День города по улицам Костромы пройдет театрализованный променад «Талант и его поклонники». Изображение: администрация Костромы

12 августа, в День города, по улицам Костромы пройдет театрализованный променад «Талант и его поклонники». Он будет посвящен 200-летию со дня рождения русского драматурга Александра Островского.

Начнется променад в полдень. Участники пройдут от Романовского музея по аллее на проспекте Мира к главной сцене в центре Костромы.

- Принять участие в шествии могут все желающие, - объяснили в администрации города. – Для этого нужно подготовить костюм героя из любого произведения Александра Островского и направить заявку организаторам.

Променад – это не только шествия, но и конкурс на лучший мужской и женский образ. Их выберет жюри, а победители получат памятные подарки.

Заявки на участие принимаются до 6 августа по электронной почте mbu.v@mail.ru и в группе культурного центра «Возрождения» ВКонтакте. Более подробную информацию можно узнать по телефону 31-59-34.