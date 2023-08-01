Информацию о количестве свободных мест в школах разместили на сайте департамента образования Ярославской области

Сводная информация о наличии свободных мест в школах размещается на сайте областного департамента образования. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В школах региона продолжается зачисление в первые и десятые классы. По поручению губернатора Михаила Евраева сводная информация о наличии свободных мест теперь размещается на сайте областного департамента образования.

Комплектование первых классов по территориальному принципу, которое находилось под контролем регионального департамента образования, завершилось 30 июня. Теперь родители могут зачислить ребенка в любую школу. Естественно, при наличии в ней свободных мест.

– Анализ обращений показывает, что нужно шире информировать родителей школьников о тех возможностях, которые существуют в нашей системе образования, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – По поручению главы региона Михаила Евраева сведения о наличии свободных мест в детских садах, комплектовании первых и десятых классов будут размещаться не только на сайтах школ, но и на информационных ресурсах государственных и муниципальных органов управления образованием.

Если в образовательном учреждении, которое выбрали родители, мест в первых классах больше нет, то нужно обратиться в районный или городской орган управления образования, где предложат другие варианты. Зачисление в десятые классы универсального профиля может проводиться как по итогам отбора, так и без него. Прием в профильные десятые класса идет в соответствии с рейтингом учеников. Школьники, не прошедшие индивидуальный отбор, могут принять участие в дополнительном индивидуальном отборе в школах, где есть свободные места, в установленный учебными заведениями срок, пояснили в департаменте образования.

Также на сайте департамента образования размещена информация о количестве мест в дошкольных образовательных учреждениях Ярославской области. Прием идет по результатам комплектования групп соответствующего возраста. Если согласно электронной очереди все заявители обеспечены местами, детский сад принимает детей на свободные места.

Подробная информация размещена на сайте департамента образования Ярославской области (https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/Priem-v-shkola_detskii-sad.aspx).