Ярославские ветеринары рассказали, как подготовить животное к стерилизации

Основными противопоказаниями к стерилизации животных являются ранний или очень пожилой возраст. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ярославская ветеринарная клиника «Миллион друзей» проводит бесплатную стерилизацию и вакцинацию бездомных животных. Акция продлится до 31 декабря 2023 года. Но если лимит закончится раньше, то и акция завершится досрочно.

Стерилизация - это самый гуманный способ решения проблемы бездомных животных, а вакцинация - способ предотвращения инфекционных заболеваний, - говорят организаторы.

Бесплатную вакцинацию и стерилизацию бездомных кошек и собак делают по двум адресам:

- Ярославль, улица Папанина, 5а;

- Ярославль, улица Лисицына, 38.

Как подготовить питомца к операции?

Перед операцией животное не кормят. Голодная выдержка должна составлять 6-12 часов. Питье не ограничено, но за 2-3 часа воду из рациона следует убрать. В некоторых случаях по показаниям ветеринара перед операцией проводятся дополнительные исследования: биохимия крови, УЗИ сердца, ЭКГ. Также стоит заранее позаботиться об условиях, в которых питомец будет восстанавливаться после стерилизации: определить ответственного члена семьи для контроля состояния животного, организовать лежанку вдали от холода и раздражителей, приобрести туалетный лоток, запасные пеленки и медицинские средства.

Какие есть противопоказания?

Основными противопоказаниями к стерилизации являются ранний или очень пожилой возраст, наличие острых и тяжелых заболеваний, неудовлетворительное общее состояние животного.

Стерилизация негативно сказывается на здоровье питомца?

Правильно проведенная стерилизация никаким образом не сказывается на здоровье питомца.

Какой уход необходим животному после операции?

После операции питомцу требуется теплое и укромное место на полу, располагать его на диване и других возвышенностях не следует во избежание падения. Потребуется регулярная обработка области шва. Также очень важно защитить рану от разлизывания, для этих целей, возможно, потребуется приобрести специальный воротничок. Кроме того, в течение нескольких дней рекомендуется применять обезболивающие средства: их назначают в виде таблеток, уколов или суспензий.

Меняется ли питание питомца после стерилизации?

Питомцам назначают специальный корм для стерилизованных животных. Он отличается другим соотношением и содержанием калорий, фосфора, магния и других веществ. Или же ветеринары рекомендуют придерживаться натурального рациона с пониженным содержанием указанных элементов. Также есть вероятность, что кормить и выпаивать питомца придется вручную.

Как долго животное будет возвращаться к обычной жизни и как изменится его поведение?

В большинстве случаев на восстановление питомца уходит порядка 7-14 дней. Как правило, спустя некоторое время, у него снижается агрессия, он становится более преданным, социальным и легче поддается дрессировке. Кроме того, животное может начать реже метить территорию или вообще перестать это делать, вследствие исчезнет и неприятный запах.

Зачем нужно вакцинировать животных? Какие прививки им требуются?

Вакцинация применяется для специфической профилактики инфекционных заболеваний животных. Для каждого вида животного этот перечень индивидуален. Для домашних кошек и собак обязательной является прививка против бешенства. В государственных ветклиниках такая вакцинация проводится бесплатно. Также следует защищать своего питомца от других инфекций: кошек – от инфекционного ринотрахеита (герпесвируса), калицивирусной инфекции, панлейкопении и хламидиоза, собак – от чумы плотоядных, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, парагриппа, лептоспироза.

Как проходит подготовка к вакцинации?

Небольшая подготовка животному требуется, но она очень проста. За 10-14 дней до ожидаемой вакцинации животному один или два раза необходимо дать глистогонное средство. Питомец должен быть клинически здоров.

Акция проводится благотворительным фондом «Жизнь дана на добрые дела», при поддержке Фонда Президентских грантов на развитие гражданского общества.