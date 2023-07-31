В Ярославской области в этом году дети-сироты получат более ста квартир

Михаил Евраев: - На эти цели в этом году направили 256 миллионов рублей. Фото: Правительство Ярославской области

72 квартиры будут переданы в собственность благодаря законопроекту, который был принят в прошлом году по инициативе губернатора Михаила Евраева. Согласно документу лица, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, при соблюдении определенных условий имеют право на получение жилищных сертификатов. После оформления социальной выплаты граждане сами могут выбрать себе недвижимость и стать собственниками.

– На эти цели в этом году направили 256 млн рублей, 50 квартир уже приобретены в собственность, – сообщил Михаил Евраев в ходе рассмотрения вопроса на оперативном совещании в правительстве региона. – Данная мера поддержки оказалась действенной и своевременной. При этом все обратившиеся могут оперативно проконсультироваться по вопросам составления договоров купли-продажи и проверки имущества у специалистов департамента имущественных и земельных отношений.

Еще 33 квартиры общей стоимостью более 90 млн рублей закупаются правительством области для данной категории граждан в рамках действия федеральных программ при софинансировании из областного бюджета. Из них восемь квартир уже приобретены в собственность. Еще 14 будут переданы в ближайшее время.

По словам и. о. директора департамента строительства Александра Гаврилова, все запланированные обязательства будут реализованы в срок до середины августа.