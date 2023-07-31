Более 3200 жителей Ярославской области приняли участие во встречах с руководителями органов власти

Инфографика. Правительство Ярославской области

C 1 апреля по 30 июня во всех районах и городских округах Ярославской области прошли 83 встречи руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления с местными жителями. Процесс был организован по поручению главы региона Михаила Евраева. На мероприятия пришли более 3200 человек.

– Открытые встречи, в ходе которых люди получают от власти подробные ответы на свои вопросы, очень востребованы. Подтверждением тому является не только активное участие в них жителей, но и реальные результаты этого общения, – отметил губернатор Михаил Евраев. – Во втором квартале 2023 года представители органов власти ответили более чем на 700 вопросов. Некоторые были оперативно решены в ходе мероприятий либо сразу после их завершения. Все поручения по итогам встреч находятся на контроле у курирующих зампредов. Обязательно будем продолжать эту практику.

«В числе наиболее волнующих жителей региона сфер – ЖКХ, благоустройство, дороги, здравоохранение, транспорт и безопасность. При этом снизилось число обращений по вопросам культуры, образования и спорта. А в числе результатов прямого диалога – запуск станции водоочистки для улучшения качества воды в Даниловском районе, подсыпка щебнем заброшенной дороги в поселке Лесная Поляна Ярославского района. Также спилены аварийные деревья в поселке Ермаково Рыбинского района, заменены аварийные опоры линий электропередачи в Гаврилов-Яме, найден фельдшер в ФАП села Лахость Гаврилов-Ямского района, организовано автобусное сообщение в садоводческие товарищества Тутаевского района», - подводит итоги выполнения поручения губернатора правительство области.

Практика проведения встреч представителей власти с жителями региона будет продолжена. График мероприятий размещен на странице департамента общественных связей на портале правительства Ярославской области.