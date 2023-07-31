Ярославские врачи нашли опухоль у мужчины, который подавился мясом

Врачи больницы имени Соловьева в Ярославле спасли жизнь мужчине, который подавился мясом. ФОТО: ГАУЗ ЯО Клиническая больница им. Н.В. Соловьева

Врачи больницы имени Соловьева в Ярославле спасли жизнь мужчине, который подавился мясом. К медикам ярославец обратился с жалобой на дискомфорт в грудной клетке, а они обнаружили в пищеводе пациента опухоль.

Мужчина подавился куском мяса, но целые сутки терпел, пытаясь самостоятельно избавиться от помехи с помощью воды и постукивания по спине. Но боль и дискомфорт не проходили, стало невозможно глотать другую пищу. Тогда ярославец пошел в больницу.

- В такой ситуации обращаться за квалифицированной помощью нужно незамедлительно, поскольку стенки пищевода повреждаются, и может возникнуть медиастинит - воспалительное повреждение органов средостения. В случае запоздалой диагностики медиастенит нередко приводит к смертельному исходу, - рассказала заведующая отделением эндоскопии ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В.Соловьева» Марина Байсарова.

Из-за чрезмерной волокнистости извлечь мясо под местной анестезией не получилось. Пришлось вводить пациента в медикаментозный сон и удалять инородное тело. Во время операции врачи обнаружили причину, по которой кусок пищи не попал в желудок.

- В нижней трети пищевода зафиксирован опухолевый рост. Новообразование существенно сужало просвет и нарушало проходимость пищевода, - рассказала главный врач соловьевской больницы Наталья Даниленко. – Пациент не знал о заболевании и чувствовал себя хорошо. В какой-то степени кусок мяса спас ему жизнь, впереди – дальнейшая диагностика и лечение, соблюдение щадящей диеты.