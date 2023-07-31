Ивановские следователи раскрыли изнасилование и убийство маленькой девочки

Ивановские следователи раскрыли преступление, совершенное в 1966 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ивановские следователи раскрыли преступление, совершенное в 1966 году. 57 лет назад была изнасилована и убита маленькая девочка.

К сожалению, тогда раскрыть это злодеяние не удалось. В 1966-1968 года проводились биологические экспертизы с объектами, изъятыми на месте совершения преступления. Но тогда выводы носили отчасти вероятностный, а отчасти противоречивый характер.

Прошло больше полувека, усовершенствовались технологии, появились новые методики.

- Провели генетические экспертизы, несопоставимые с прежним по точности и качеству информации, образцы совпали с теми, что были обнаружены на теле ребенка и хранились все это время, - рассказал изданию «Рабочий край» и.о. руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел Дмитрий Просвиряков.

Благодаря современным технологиям удалось установить мужчину, причастного к изнасилованию и убийству девочки. Правда, его уже около 20 лет нет в живых. Ивановец не раз был судим, долгое время провел в местах лишения свободы, но за смерть ребенка он так и не был наказан. Уголовное дело было прекращено в связи со смертью главного фигуранта.