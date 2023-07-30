Ярославские полицейские в Дагестане помогли водителю потушить горящую машину

Ярославские полицейские в Дагестане помогли водителю потушить загоревшийся автомобиль. Фото: УМВД по Ярославской области

Ярославские полицейские помогли водителю потушить загоревшийся автомобиль и не допустили остановки движения на КПП "Северный портал тоннеля" в Дагестане.

- Сотрудники полиции, несущие службу на КПП, обратили внимание на то, что вблизи поста припарковался автомобиль, от которого шел густой дым, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Майор Андрей Медведев оперативно перекрыл проезд по опасному участку дороги и вызвал пожарный расчет. Лейтенант Илья Камышев вместе со старшими сержантами Русланом Алиевым, Александром Волковым и Павлом Ивановым схватили средства пожаротушения и бросились помогать водителю, который сам с возгоранием справиться не смог.

- Благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских удалось в кратчайшие сроки ликвидировать горение и не допустить остановки движения на трассе, - сообщили в региональном УМВД.

Водитель легковушки Магомед Амирханов не пострадал.