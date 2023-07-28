На некоторые маршруты добавят дополнительные автобусы Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле скорректируют расписание нескольких автобусов. Ближайшие изменения начнут действовать с 1 августа. Об этом сообщили в правительстве региона.

Со вторника в силу вступают следующие корректировки:

– у автобуса №21 «Красная площадь – Очапки» измениться расписание для сокращения интервалов движения между рейсами: в «час пик» – до 7 – 9 минут, в вечернее время – до 15 минут (после 22 часов - 20 минут);

– у автобуса №49 «Улица Ярославская – 15 МКР» также предусмотрен пересмотр расписания движения автобусов за счет добавления на маршрут двух автобусов, это позволит сократить интервалы движения;

– у автобуса №65 «ЯМЗ - улица 8 Марта» планируется изменить расписание за счет увеличения количества подвижного состава на одну машину. Интервал движения в «час пик» в среднем сократится на 3 минуты – до 9 минут.

Изменения, которые начнут действовать осенью:

- с 1 сентября на маршрут № 22 «ЯМЗ - Нижний поселок» добавят два автобуса. Интервал движения в «час пик» сократится вдвое. Расписания маршрутов № 22 и 58 будут синхронизированы;

- на маршруте № 6 «ЯШЗ - НЗКИ» добавят один автобус. Это должно обеспечить сокращение интервала в «час пик» с 12 до 9 минут и в «межпиковый» период с 20 до 14 минут. Расписания автобусов по маршрутам 6 и 66 будут синхронизированы;

- с 15 сентября на маршруте № 94С «Улица Чкалова - 5 МКР» предполагается скорректировать расписание и добавить два автобуса, соответственно будет сокращен интервал движения.