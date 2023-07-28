Куда сходить в Ярославле 29 и 30 июля: афиша

Пока погода радует, можно просто погулять по городу. Фото: Полина Вачнадзе

Ярославский музей-заповедник 29 июля

11:00, 14:00 - Авторская экскурсия Светланы Блажевской в церкви Богоявления. Стоимость: 400 руб.

13:00 - программа «Картинки с прялкой»: мастер-класс на тканевой салфетке, стоимость 150 руб.; мастер-класс на льняной сумке, стоимость 250 руб.

18:00 - концерт «Необыкновенные глаза. Песни о любви» Дениса Вертунова. Стоимость: 200/100 руб.

Губернаторский дом 29 июля с 16:00 до 22:00 – музыкальный фестиваль «Лимон». Вадим Эйленкриг & Eilenkrig crew – современный авторский джаз, Трио Даниила Крамера – традиционный джаз, кроссовер, Kle2Go – авторский фолк-джаз, Илиана Санчез (Куба) & band – латин-джаз. Стоимость: 3000 руб.

Музей зарубежного искусства 30 июля в 17:00 – бесплатная экскурсия по выставке «Магия Африки».

Центральный выставочный зал Ярославского отделения Союза художников 29 и 30 июля с 11:00 до 19:00

Выставка Игоря Сакурова «Стремись к совершенству».

Выставка Александра Александрова.

Ярославский планетарий 29 и 30 июля

Полнокупольные программы в звездном зале: 10:00 - «Вода – чудо природы» 6+

11:00 - «Удивительная голубая планета» 6+

12:00 - «За пределами Солнечной системы» 6+

13:00 - «Рождение звезд» 12+

15:00 - «Под звездным небом Ярославля»+«Солнце – звезда нашей жизни» 12+

17:00 - «Путешествие по Солнечной системе» 12+

19:00 - «Черные дыры» 12 +

Культурное пространство Textil 30 июля

11:00 – «Ткани не растут на деревьях», семейная экскурсия-беседа и мастер-класс. Стоимость: от 300 руб.

13:00 – «Мануфактура возможностей», экскурсия-беседа по экспозиция музея «Фабрика». Стоимость: от 300 руб.

15:00 - медиация по выставке «Резервы производства». Стоимость: от 100 руб.

15:00 - мастер-класс по созданию куклы-оберега «На счастье». Стоимость: 1000 руб.

Ярославский зоопарк 29 июля

Международный день тигра 13:00-15:00 - «Кошки нашего зоопарка», квест для самостоятельного прохождения 30 июля

Международный день Дружбы 11:00 - экскурсия «Дружба в мире животных»,

Показательные кормления животных: 13:00 - карпы кои, фрактоцефал, лемур кошачий в Зооэкзотариуме, 14:00 - пеликан и черный лебедь, 15:00 - лесные птицы в Ковчеге, 16:00 - Северный олень на основной территории.

Межрегиональный фестиваль Vara-Fest «Хо ра на Волге» 29 июля в 16:00

парк Подзеленье Вход свободный.

Мероприятия в рамках акции #Ярлето в Ярославле

Вход свободный:

Парк «Нефтяник»

29 июля в 11.00 - «Лето-лето». Семейный выходной.

Парк на Даманском острове

29 июля в 12:00 - семейная развлекательная программа «Секреты дружбы»: игры, фокусы, научное шоу.

Парк «Рабочий сад»

29 июля в 12:00 - интерактивная программа «По дороге с облаками».

Парк 30-летия Победы

29 июля в 15:00 - «Любимые сердцу мелодии» концертная программа Ярославского муниципального духового оркестра. В программе: творческие мастер-классы, игры, конкурсы, викторины.

Юбилейный парк

29 июля в 12:00 - «интерактивная познавательная программа «Послание в будущее». проспект Ленина, 24а.

Сквер на проспекте Машиностроителей

29 июля в 15:00 - интерактивная программа «Подружись…»: - выступление творческих коллективов разных народов, - мастер класс по оригами, - игровая программа с играми народов мира.

Площадка у Колеса обозрения «Золотое кольцо»

29 июля - 11:00 - городская зарядка, - 12:00 - праздник приключения по мотивам мультфильма «Как приручить дракона». - 17:00 - концерт ная программа в рамках «Колесофеста».

Тверицкая набережная

30 июля в 12:00 - «Флоту великому – слава!» Праздничная программа ко Дню ВМФ: торжественное открытие, возложение венков, концертная программа, фото-зоны, интерактивные зоны, мастер-классы, аква-гримм.

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