В Ярославской области индекс промышленного производства выше среднероссийского

Михаил Евраев: – За шесть месяцев этого года объем промышленной отгрузки и оказанных услуг превысил 300 миллиардов рублей. Фото: Правительство Ярославской области

При этом общероссийский показатель – 102,6%, по ЦФО – 108,8%. Об этом сообщило областное правительство.

– Промышленный сектор демонстрирует стабильный рост, – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – За шесть месяцев этого года объем промышленной отгрузки и оказанных услуг превысил 300 миллиардов рублей. И предприятия продолжают наращивать ассортимент продукции, осваивать ниши, освободившиеся после ухода западных компаний, решать вопросы импортозамещения. Мы и в дальнейшем будем обеспечивать нашим производителям всестороннюю поддержку для дальнейшего развития. Это залог экономической стабильности региона и всей страны, основа повышения качества жизни людей.

Как информирует правительство области, наибольший рост в этом году показывают производства резиновых и пластмассовых и табачных изделий (в 2,1 раза по сравнению с первым полугодием 2022 года), ремонт и монтаж машин и оборудования, металлургическая отрасль, производство одежды, электрического оборудования, компьютеров, электронных, оптических и готовых металлических изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и ряд других.

– Значительный вклад в положительную динамику, безусловно, вносит работа в рамках гособоронзаказа, но это не доминирующий объем, – отметил первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. – В регионе очень много проектов по выпуску гражданской продукции, востребованность которой кратно увеличивается. В том числе, например, это продукция в сфере двигателестроения, энергетики и многое другое.

Помощь предприятиям и бизнесу предоставляется в рамках реализуемых правительством области национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда» и «Международная кооперация и экспорт», инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Работу ведет региональный штаб, который возглавляет губернатор Ярославской области Михаил Евраев.